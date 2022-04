Honderdduizenden ondernemers in problemen, KvK verwacht toename faillissementen

Honderdduizenden ondernemers zitten in de financiële problemen, zegt de Kamer van Koophandel op basis van eigen onderzoek. De verwachting is dat het aantal faillissementen flink gaat toenemen.

Bij 10 procent van de ondervraagden gaat het echt slecht, zegt de Kamer van Koophandel (KvK). "Die zijn aan het overleven, sommigen zijn bijna failliet", zegt Ron Sinnige, woordvoerder van de KvK in het NOS Radio 1 Journaal.

De combinatie van twee jaar coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne, met grondstoftekorten en stijgende energieprijzen, leiden volgens de KvK tot deze zorgen.

Meer telefoontjes

De Kamer van Koophandel heeft ook een 'zwaar weer'-loket waar ondernemers die in de problemen zitten terecht kunnen met vragen. Daar zien ze een toename in het aantal ondernemers met vragen over faillissementen.