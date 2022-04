Corona, oorlog, tekorten en stijgende prijzen: flinke toename faillissementen verwacht

Honderdduizenden ondernemers zitten in de financiële problemen, zegt de Kamer van Koophandel op basis van eigen onderzoek. De verwachting is dat het aantal faillissementen flink gaat toenemen.

Bij 10 procent van de ondervraagden gaat het echt slecht, zegt de Kamer van Koophandel (KvK). "Die zijn aan het overleven, sommigen zijn bijna failliet", zegt Ron Sinnige, woordvoerder van de KvK in het NOS Radio 1 Journaal.

De combinatie van twee jaar coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne, met grondstoftekorten en stijgende energieprijzen, leiden volgens de KvK tot deze zorgen.

Meer telefoontjes

De Kamer van Koophandel heeft ook een 'zwaar weer'-loket waar ondernemers die in de problemen zitten terecht kunnen met vragen. Daar zien ze een toename in het aantal ondernemers met vragen over faillissementen.

"Ondernemers bellen ons en stellen ons de vraag: stel nou dat ik met een faillissement te maken krijg, waar moet ik dan aan denken?", zegt Sinnige. Dat gebeurt nu meer dan voorheen. "Dat geeft voor ons duidelijk aan dat veel ondernemers met die vraag ook bezig zijn."

Historisch laag aantal faillissementen

Sinds het begin van de coronacrisis zijn heel weinig bedrijven failliet gegaan. Het economische steunpakket voor bedrijven is begin deze maand stopgezet, ook om te voorkomen dat bedrijven die in de kern niet gezond meer zijn te lang overeind gehouden worden. Dat het steunpakket wegvalt is een van de redenen dat de KvK verwacht dat het aantal faillissementen nu gaat toenemen.

"Je kunt nooit precies voorspellen hoeveel faillissementen eraan zitten te komen, maar we verwachten een soort van correctie op dat lage aantal van tijdens de coronaperiode", zegt Sinnige.

Volgens het kabinet zijn faillissementen voor de betrokkenen weliswaar pijnlijk, maar voor een gezonde economische dynamiek wel nodig. Doordat sommige bedrijven stoppen of bankroet gaan komen werknemers bijvoorbeeld terecht op plekken waar ze harder nodig zijn.

Eerder adviseerde zowel het Centraal Planbureau als De Nederlandsche Bank al om onder meer vanwege die reden te stoppen met het steunpakket.

De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers om tijdig naar de eigen situatie te kijken, de balans op te maken en op tijd te stoppen, wanneer je het zelf nog een beetje in de hand hebt.