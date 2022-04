Veertien jachten van Russische eigenaren in Nederlandse werven aan de ketting

De douane heeft bij Nederlandse jachtbouwers veertien jachten van Russische eigenaren onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om twaalf jachten in aanbouw, waaronder superjachten van meer dan 35 meter, en twee jachten in onderhoud. Dat meldt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De luxeschepen mogen het land niet uit vanwege de sancties tegen Rusland, president Poetin en honderden rijke zakenlieden die hem steunen. De jachten mogen ook niet formeel geleverd en overgedragen worden aan de eigenaren.

De douane onderzocht de markt van jachtbouwers en -handelaren. "We merken dat de werven in Nederland ondanks de grote impact van de sancties volledig meewerken", zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal Douane. Bij vijftien werven en vijf handelaren loopt nog een nader onderzoek.

De uitvoering van de sancties komt in Nederland langzaam op gang. Oud-minister Blok is maandag aangesteld als coördinator sanctienaleving. Hij moet toezicht gaan houden op het bevriezen van Russische tegoeden in ons land, het tegengaan van financiële transacties en het beslag leggen op huizen en boten van Russische oligarchen.

Hoekstra meldt dat er inmiddels 516 miljoen euro aan tegoeden zijn bevroren en 155 miljoen aan transacties is tegengehouden.