Geen modder aan broek meer, alleen met label mag product worden teruggestuurd

Consumenten hebben het recht om producten terug te sturen, maar dan moet het artikel in de originele staat zijn. Webwinkeliers vinden het lastig om aan te tonen dat een product is gebruikt. "Wij zeggen dat we het retourartikel niet accepteren, maar dan krijg je te horen dat het echt niet gedragen is", zegt Kalkman. "Dan krijg je zo'n discussie. Je kan daar slapeloze nachten van krijgen als ondernemer."

Volgens de webwinkels is het voor een deel van de klanten heel normaal om bijvoorbeeld kleding een avond aan te hebben en daarna terug te sturen. "Het is echt verschrikkelijk wat je meemaakt", zegt Belinda Kalkman van de webshop Onlinemerkkleding.nl. Zij gebruikt de zogenoemde retourvignetten sinds een paar maanden. "Gedragen kleding met vlekken, parfum op de kleding, soms zit er nog een oorbel aan een kledingstuk of een sleutel in een broekzak. In de zomer na de festivals zit er soms nog modder aan de broekspijpen."

Meer dan 10 procent van alle online bestellingen wordt teruggestuurd. De producten worden soms schoongemaakt en weer verkocht of aan goede doelen geschonken, maar er zijn ook verhalen dat partijen worden vernietigd.

Het retourvignet is er in verschillende groottes en kost de ondernemer zo'n 30 cent per stuk. Die kosten vallen volgens Kalkman in het niet bij de voordelen. "Sinds we het gebruiken krijgen we veel minder gedragen kleding terug en gaan onze kosten dus naar beneden."

Daarbij merkt ze wel dat het belangrijk is waar je het label op het kledingstuk plaatst. "Bij broeken bevestigde ik de labels eerst aan de lusjes aan de bovenkant, maar dan kan je nog een truitje eroverheen doen. Dus nu maken we ze vast aan de gulp of aan de onderste knoop bij een knoopsluiting. Dan moet je wel een heel lang truitje aan om het label niet meer te kunnen zien."