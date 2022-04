President Peru trekt uitgaansverbod binnen dag weer in na aanhoudend protest

De Peruaanse president Castillo heeft het uitgaansverbod voor inwoners van de hoofdstad Lima dat hij gisteren had ingevoerd, weer ingetrokken. Hij deed dat nadat woedende inwoners van de stad uit protest toch de straat op waren gegaan. Castillo had de thuisblijfplicht, die ook overdag gold, onverwachts ingevoerd om een einde te maken aan recente demonstraties in Peru. Peruanen keerden zich tegen de politie:

Gewelddadige protesten in Peru tegen avondklok - NOS

In het Zuid-Amerikaanse land wordt al twee weken fel geprotesteerd tegen de stijgende brandstof- en voedselprijzen. Bij de demonstraties zouden vier doden zijn gevallen. Maandagavond kondigde Castillo kort voor middernacht aan dat de inwoners van Lima, waar zo'n 10 miljoen mensen wonen, tussen 02.00 uur en 23.59 uur niet meer naar buiten mochten vanwege de onrust in de stad. Volgens de president was deze maatregel noodzakelijk om "de fundamentele rechten" van Peruanen te beschermen en om de orde te herstellen. 'Rustig blijven' Inwoners van Lima mochten hun huis slechts verlaten in medische noodgevallen of om medicijnen of eten te kopen. Alleen mensen met een cruciaal beroep, zoals supermarktmedewerkers en vuilnisophalers, mochten naar hun werk. Het openbaar vervoer in de Peruaanse hoofdstad lag stil. Maar het besluit van Castillo wakkerde de protesten alleen maar verder aan. Kort na 17.00 uur lokale tijd besloot de president de maatregel daarom op te schorten. Hij riep de inwoners van Lima op om rustig te blijven. Vanwege de thuisblijfplicht waren veel straten en snelwegen in Lima eerder op dinsdag uitgestorven:

Avondklok Lima - Reuters