President Peru trekt 'avondklok' binnen dag weer in na aanhoudend protest

Inwoners van Lima mochten hun huis slechts verlaten in medische noodgevallen of om medicijnen of eten te kopen. Alleen mensen met een cruciaal beroep, zoals supermarktmedewerkers en vuilnisophalers, mochten naar hun werk. Het openbaar vervoer in de Peruaanse hoofdstad lag stil.

Maandagavond kondigde Castillo kort voor middernacht aan dat inwoners van Lima, waar zo'n 10 miljoen mensen wonen, tussen 02.00 uur en 23.59 uur niet meer naar buiten mochten vanwege de onrust in de stad. Volgens de president was deze maatregel noodzakelijk om "de fundamentele rechten" van Peruanen te beschermen en om "de vrede en interne orde" te herstellen.

De Peruaanse president Castillo heeft de 'avondklok' die hij gisteren onverwachts had ingevoerd in de hoofdstad Lima weer ingetrokken, nadat woedende inwoners van de stad uit protest toch de straat op waren gegaan. Castillo had de thuisblijfplicht, die ook overdag gold, juist ingevoerd om een einde te maken aan recente demonstraties in Peru.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van brandstof en voedsel snel gestegen in Peru, dat ook daarvoor al kampte met hoge inflatie. De Westerse sancties tegen Rusland hebben de prijzen nog verder opgedreven. Vorige maand bereikte de inflatie in Peru het hoogste niveau in 26 jaar.

In de afgelopen twee weken protesteerden onder meer vrachtwagenchauffeurs tegen de stijgende prijzen. Ze blokkeerden enkele belangrijke snelwegen in de richting van de hoofdstad Lima. Daarbij kwam het meerdere keren tot confrontaties tussen de betogers en de politie. Sommige demonstranten staken tolhuisjes in brand.

Dalende populariteit

President Castillo heeft erkend dat Peru te maken heeft met een economische crisis. Volgens hem is die veroorzaakt door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Zijn regering heeft geprobeerd om de brandstofprijzen te dempen door een belasting op benzine en diesel te schrappen, maar volgens de demonstranten heeft dat niet geleid tot lagere prijzen aan de pomp.

De socialistische Castillo werd vorig jaar gekozen als president van Peru. De voormalige basisschooldocent en vakbondsleider, die in een arm boerengezin opgroeide, voerde campagne met de slogan 'geen armoede meer in een rijk land'. Inmiddels is zijn populariteit echter flink gedaald.

Hij overleefde in de acht maanden dat hij president is al twee afzettingsprocedures, waarvan de laatste vorige maand. Oppositiepartijen wilden hem toen afzetten wegens "morele onbekwaamheid", maar een voorstel daartoe haalde geen meerderheid.