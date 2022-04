Mooiste liefdeszin in Nederlands geschreven door Arthur Japin

"Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was." Volgens deelnemers aan een peiling van Stichting CPNB is dit de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur. Dat werd vanavond bekendgemaakt in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De zin komt uit het boek Een schitterend gebrek van Arthur Japin, dat in 2003 werd gepubliceerd. De peiling werd gehouden in het kader van het thema Eerste liefde van de aankomende Boekenweek, die zaterdag begint. De 1500 genodigden van het Boekenbal werd gevraagd hun favoriete liefdeszin in te sturen. Daaruit werd een top-10 samengesteld die vervolgens aan een representatief panel Nederlanders werd voorgelegd.

Andere zinnen in de top-10 kwamen onder meer van Anne Frank ("Ik voel als ik eraan denk, vandaag nog zijn wang tegen de mijne met dat heerlijke gevoel, dat alles goedmaakt") en van Connie Palmen ( "Ik wil dat je eeuwig leeft, zeg ik tegen hem").

'Dicht bij mezelf'

Volgens winnaar Arthur Japin is schrijven over liefde als liefhebben zelf: "Het gaat van nature en toch is er moed voor nodig, er bestaan geen woorden voor en toch moet je je uitspreken, het kan makkelijk misgaan en toch moet je het wagen."