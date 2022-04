Brouwer en Lamens boeken zege bij debuut op hoogste tennisniveau

Tennissers Gijs Brouwer en Suzan Lamens hebben dinsdag hun debuut gemaakt op het hoogste tennisniveau en dat deden ze met succes. Brouwer won zijn eerste duel op een ATP-toernooi met 6-4, 6-2 van Feliciano López en Lamens boekte een knappe zege op Astra Sharma (6-4, 1-6, 6-4) bij haar eerste optreden op een WTA-toernooi.

Voor de 26-jarige Brouwer is het toernooi in Houston niet alleen bijzonder vanwege zijn debuut op ATP-niveau. De Amerikaanse stad is tevens zijn geboortestad.

In de eerste ronde trof Brouwer López, de voormalig nummer twaalf van de wereld, en dat duel kwam voor de Nederlander op een gunstig moment. De 40-jarige Spanjaard speelde dit jaar namelijk pas vijf partijen en verloor ze allemaal.

Brouwer is de huidige nummer 361 van de wereld. Hij had afgelopen weekend twee wedstrijden gewonnen in de kwalificaties, maar zijn laatste zege in het kwalificatietoernooi zorgde voor de nodige ophef. Tegen Steven Diez leek hij de partij al verloren te hebben, toen Brouwer de scheidsrechter attendeerde op de afdruk van zijn service. Het punt werd opnieuw gespeeld en Brouwer won alsnog. Diez deed vervolgens op Twitter zijn beklag, omdat hij beweert dat de verkeerde afdruk is bekeken.

In de eerste ronde van het hoofdschema in Houston tegen López opende Brouwer beide sets met een break, stond op eigen service maar veertien punten af en maakte het dan ook in twee sets af.

Generatiegenoot Griekspoor en Van de Zandschulp

Brouwer behoort tot dezelfde generatie als Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, met wie hij de voorbije jaren veelvuldig heeft getraind op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen.