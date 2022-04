'Koeman keert terug bij Oranje en volgt Van Gaal definitief op na WK'

Het WK in Qatar wordt in november en december van dit jaar afgewerkt. De 70-jarige Van Gaal had al eerder aangegeven daarna niet verder te gaan, en maakte vorige week bekend aan een agressieve vorm van prostaatkanker te lijden.

Frank de Boer leidde Oranje tijdens het EK, en werd na een teleurstellend toernooi ontslagen. Louis van Gaal nam het over van De Boer, en wist zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Ondertussen werd Koeman na een mindere periode bij Barcelona na iets meer dan een jaar ontslagen.

Door de uitbraak van het coronavirus begin 2020 werd het EK met een jaar uitgesteld. Toen zijn droomclub FC Barcelona hem in augustus van dat jaar benaderde om daar hoofdtrainer te worden, besloot hij om het Nederlands elftal te verlaten. Daardoor werd hij de eerste bondscoach die zich plaatste voor een eindtoernooi, maar daar niet op actief was.

Hij wist in dat jaar alleen de Spaanse beker te winnen, en zag sterspeler Lionel Messi na zijn eerste seizoen vertrekken vanwege de zware financiële problemen bij Barcelona. Het kwam de sfeer en de resultaten niet ten goede, en die negatieve tendens kon Koeman niet meer omdraaien.

De aankondiging van Koeman door de KNVB als opvolger van Van Gaal komt niet uit de lucht vallen. Een paar weken geleden werd al bekend dat ze in gesprek zijn.

Ook Van Gaal raadde Koeman aan

Zelfs Van Gaal, die wel eens in de clinch heeft gelegen met Koeman, adviseerde de KNVB dat Koeman zijn ideale opvolger is, schrijft de krant. Van Gaal: "Ze zijn bij mij te rade gegaan, ik heb daar inspraak in. Het is niet zo moeilijk. Een jaar geleden was ik de enig beschikbare coach die ervaring had, dat geldt nu voor Koeman. Hij zou een goede opvolger zijn."