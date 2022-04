President Sri Lanka heft noodtoestand alweer op

De president van Sri Lanka heft de noodtoestand die hij vrijdag had afgekondigd alweer op. De noodtoestand werd ingevoerd in reactie op de protesten van de afgelopen tijd tegen de slechte economische situatie in het land.

President Gotabaya Rajapaksa maakte zijn besluit bekend in de Sri Lankaanse Staatscourant. Hij noemde geen specifieke reden voor het intrekken van de noodtoestand.

Onder de noodtoestand kon het leger mensen arresteren en vasthouden zonder arrestatiebevel. Ook was er een avondklok in een groot deel van het land.

Politiek is het onrustig. Vrijwel alle ministers en de gouverneur van de centrale bank hebben hun ontslag ingediend. Minister van Financiën Ali Sabry nam vandaag, een dag na zijn aanstelling, alweer ontslag.

Coalitie is meerderheid kwijt

In het parlement is de coalitie zijn meerderheid kwijt, maar de president weigert op te stappen. Datzelfde geldt voor zijn oudere broer Mahinda Rajapaksa, die premier van het land is.

Vorige maand begonnen demonstraties vanwege tekorten aan voedsel en brandstof. De afgelopen dagen zijn ze verhevigd. De politie gebruikte donderdag traangas om een menigte van 3000 mensen uiteen te drijven. Zij eisten het aftreden van de president en de premier, gooiden met stenen en staken bussen in brand.

De nijpende financiële situatie van het land blijkt ook uit de aankondiging van de regering om de Sri Lankaanse ambassades in Oslo en Bagdad en het consulaat in Sydney tijdelijk te sluiten vanaf 30 april vanwege financiële problemen.