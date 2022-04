Deur crematieoven in Etten hapert: veel rook en uitgestelde crematie

Bij een crematie in het Gelderse Etten heeft de deur van de oven korte tijd opengestaan. Daardoor kwam veel rook vrij en moest de verbranding van het lichaam worden uitgesteld.

De deur wilde niet dicht vanwege een probleem met de automatische invoer, zegt Bert van Asselt, de directeur van het crematorium. Dat systeem schuift een kist over een soort lopende band de oven in. "De kist stond al in de oven, maar de deur ging niet helemaal dicht."

Doordat de oven al brandde kwam er veel rook vrij. Lang duurde dat volgens de directeur niet. "Een paar minuten maximaal, en ik ben trots op mijn medewerkers die de ovendeur snel zelf gesloten hebben. Maar we moesten vanwege die rook wel de brandweer bellen."

Na ongeveer twintig minuten kon de crematie alsnog doorgaan. "De nabestaanden hebben we direct weggeleid", aldus de directeur. Volgens hem zijn ze wel geschrokken. "Je verwacht dat de techniek het altijd doet."

Een woordvoerder van de brandweer vertelt bij Omroep Gelderland dat de oven is beschadigd. Volgens de directeur gaat het vooral om cosmetische schade. Waardoor het mis kon gaan met de automatische invoer weet hij nog niet. "Dat gaan we morgen meteen onderzoeken."