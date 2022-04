Man die graven vernielde in Hardenberg opnieuw in de fout

De man die vorige week werd vijftien graven vernielde in Hardenberg, heeft opnieuw graven vernield. Ditmaal sloeg hij toe op de begraafplaats in Nieuwleusen, ook in Overijssel. Daar vernielde hij in ieder geval negen graven, zegt de politie.

De 23-jarige man werd vorige week opgepakt voor de vernieling in Hardenberg. Rond 19.00 uur gisteravond zagen mensen hem in Nieuwleusen graven vernielen, meldt RTV Oost. Na een korte achtervolging konden agenten hem aangehouden.

Omdat hij voor de tweede keer in korte tijd graven vernielde, wordt hij donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.