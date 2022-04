Tesla-topman Musk in bestuur Twitter, maar onduidelijk is wat hij daarmee wil

Twitter heeft voor Tesla-topman Elon Musk een plaats ingeruimd in het bestuur. Gisteren werd bekend dat Musk een belang van 9,2 procent in Twitter heeft genomen, waarmee hij in een klap de grootste aandeelhouder is geworden van het socialemediaplatform. Musk betaalde 3 miljard dollar voor zijn aandeel, omgerekend zo'n 2,7 miljard euro.

"Ik ben verheugd te kunnen melden dat we Elon Musk benoemen in ons bestuur", twitterde directeur Parag Agrawal. "Hij is zowel een gepassioneerde fan als een intense criticus van de dienst. Precies wat we nodig hebben op Twitter en in de bestuurskamer om ons op lange termijn sterker te maken."

Musk antwoordde daarop met: "Ik kijk uit naar de samenwerking met Parag en het bestuur om belangrijke verbeteringen door te voeren aan Twitter de komende maanden."

Kritiek op Twitter

Musk is al jarenlang een fanatieke twitteraar en veroorzaakte in het verleden zelfs een aantal keer beursschommelingen met zijn Twitterberichten over Tesla. Sindsdien moet hij van de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn tweets vooraf laten lezen door een bedrijfsjurist om te controleren of hij geen koersgevoelige informatie verstuurt.

Tegelijkertijd heeft hij ook een aantal keren flink kritiek geleverd op het medium. Vorige maand zei Musk nog dat hij er "serieus over nadacht" om een eigen, concurrerend platform op te zetten.

Over zijn plannen met het platform heeft Musk nog niets concreets gezegd. Maar de stap lijkt erop te duiden dat hij meer betrokken wil zijn bij de besluitvorming over het mediaplatform. Musk vroeg vannacht in een Twitter-peiling of gebruikers een bewerk-knop wilden hebben (een veelgevraagde functie).

Twitter-topman Agrawal reageerde daar op met: "de consequentie van deze peiling is belangrijk, stem zorgvuldig". Tot nu toe is 70 procent voor, met bijna 3,5 miljoen stemmen.