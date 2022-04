Van 2.500 naar 16.000 euro: ook Amstel Gold Race beloont vrouwen en mannen gelijk

"Een historisch moment. Hier hebben we jaren voor gevochten." Met trots reageerde oud-wielerkampioene Leontien Zijlaard-Van Moorsel, tegenwoordig koersdirectrice van de Amstel Gold Race, op het nieuws van vandaag. In navolging van de Ronde van Vlaanderen kunnen de vrouwen voortaan ook in de Amstel Gold Race rekenen op hetzelfde prijzengeld als de mannen. De winnaar bij de mannen en vrouwen van de Limburgse klassieker ontvangt zondag 16.000 euro. Vorig jaar kreeg winnares Marianne Vos nog 2.500 euro voor de overwinning. In 2002 kreeg Zijlaard-Van Moorsel een envelopje met 80 euro. "De generatie van nu verdient het ook. Ze laten mooie koersen zien. Dan is er ook meer media-aandacht en raken commerciële partijen geïnteresseerd. Het cirkeltje is rond."

Na drie edities aan het begin van de eeuw verdween de Amstel Gold Race veertien jaar lang van de kalender in het vrouwenwielrennen. In 2017 werd de handschoen weer opgepakt en werd de ambitie uitgesproken om stapje voor stapje dichter bij de voorwaarden van de mannen te komen. Nu ligt in totaal 40.000 euro klaar voor de beste tien rensters, net zoveel als bij de mannen. Een bedrag dat in het algemeen wel gedeeld wordt met alle ploeggenoten.

'Mooi signaal, maar prijzengeld verandert niets' "Een mooi signaal", vindt Anna van der Breggen, al komt de verhoging voor haar een jaar te laat. De winnares van 2017 zit inmiddels achter het stuur van de ploegleiderswagen SD Worx. Zo zag ze Lotte Kopecky, na indrukwekkend ploegenspel, voor eigen publiek winnen in de Ronde van Vlaanderen. "Het is een mooi signaal voor alles en iedereen in het vrouwenwielrennen. Maar als je puur naar de meiden kijkt, dan verandert er natuurlijk niets door prijzengeld", zet Van der Breggen toch een kanttekening. "Maar het past wel in de andere ontwikkelingen, die het vrouwenwielrennen vooruit helpen."

"We krijgen er mooie koersen bij, zoals de Tour de France. Veel mannenploegen krijgen ook een vrouwenploeg. Mensen willen het vrouwenwielrennen kijken op televisie. En dat zorgt ervoor dat jonge meiden gaan fietsen en goed willen worden. Dat is de belangrijkste ontwikkeling."

'Dit had ik me vijftig jaar geleden niet kunnen voorstellen' In de jaren 1960 en 1970 was Keetie van Oosten-Hage de beste wielrenster van Nederland en ver daarbuiten. Nog elk jaar wordt de naar haar vernoemde trofee uitgereikt aan de beste wielrenster van het jaar.

Vandaag was ze afgereisd vanuit het Zeeuwse Kloetinge naar Valkenburg. "Mooi voor die meiden, hè?", glunderde Van Oosten-Hage. "Dit had ik me vijftig jaar geleden niet kunnen voorstellen. Maar er is natuurlijk ontiegelijk veel veranderd in al die jaren. De Nederlandse top is ontzettend breed, de wereldtop wordt ook steeds breder. In mijn tijd moesten vrouwen achter het aanrecht blijven of op ballet. Soms denk ik weleens: ik had best in deze tijd willen fietsen."

Klimmers en (iets meer) kasseienvreters De Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen wordt aanstaande zondag verreden in de heuvels van Zuid-Limburg. Normaal markeert de Nederlandse WorldTour-wedstrijd de overgang van de kasseienklassiekers naar het klimwerk in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar zullen er meer kasseivreters aan de start staan, zoals Kasper Asgreen, Stefan Küng en Christophe Laporte. Parijs-Roubaix is namelijk een week uitgesteld vanwege de presidentsverkiezingen in Frankrijk. En dat is niet de enige verandering. Ook Tom Dumoulin zal zondag aan de start verschijnen. Vorig jaar hervond hij als toeschouwer langs de route de zin om zijn wielercarrière weer op te pakken. In januari vertelde Dumoulin over zijn liefde voor de Amstel Gold Race:

