Golflegende Woods kondigt comeback aan: 'Zoals het er nu voorstaat, ga ik spelen'

Golflegende Tiger Woods kondigt dertien maanden na een zwaar auto-ongeluk zijn comeback aan in het golf. De Amerikaan is van plan over enkele dagen mee te doen aan het prestigieuze toernooi The Masters, dat hij al vijf keer eerder won. De afgelopen dagen namen de geruchten over een terugkeer van Woods toe. Hij werd vorige week al gesignaleerd op de baan en trainde er maandag onder grote publieke belangstelling. Bijna een been kwijt "Zoals het er nu voor staat, ga ik spelen", zei hij op een persconferentie. "Het is afhankelijk van hoe mijn lichaam herstelt en waartoe ik woensdag in staat ben." De aankondiging is verrassend, gezien zijn verwondingen na het ongeluk in februari 2021: Woods verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en ook in zijn linkerbeen zaten breuken.

Woods toont zijn golfkwaliteiten aan het publiek - EPA

Door het ongeluk belandde de 15-voudig Major-winnaar en 82-voudig PGA-toernooikampioen in een lang revalidatietraject, waarbij velen - onder wie hijzelf - twijfelden of hij ooit zou terugkeren. "Het was een moeilijke weg hiernaartoe. Het was zeer onwaarschijnlijk dat ik hier deze week zou spelen."