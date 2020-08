'Ongekende omzetdaling' horeca, vooral hotels hard getroffen

De omzet van de horeca is in het tweede kwartaal van dit jaar met iets meer dan de helft afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat spreekt van een ongekende daling.

Hotels zetten in april, mei en juni ruim 75 procent minder om dan in de eerste drie maanden van het jaar. Voor eet- en drinkgelegenheden was de omzetdaling bijna 50 procent. Vooral bij cafés nam de omzet sterk af: met bijna 60 procent.

In januari, februari en maart was de horeca-omzet al met bijna 14 procent gedaald. Het is een van de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis, stelt het CBS. Het kabinet besloot op 15 maart dat eet- en drinkgelegenheden moesten sluiten.

Pessimistisch

Ondernemers in de branche zijn nog steeds somber. Het ondernemersvertrouwen was begin juli -52,4 procent. Begin april was dat nog -84,3 procent.