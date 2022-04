Bask wordt zege niet gegund in Ronde van het Baskenland, Alaphilippe wint etappe

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die gister de eerste etappe won , bleef in het bezit van de leiderstrui.

Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Franse wereldkampioen van QuickStep bleef in de massasprint op de oplopende aankomst landgenoot Fabian Doubey voor.

Vier Spanjaarden leken in de rit over een heuvelachtig parcours van meer dan 200 kilometer de overwinning gegund te krijgen van het peloton. Ibon Ruiz, Julen Amezqueta, Ander Okamika en Ibai Azurmendi trokken ten aanval en zagen het peloton pas in de slotfase wakker worden en toeslaan.

Op zo'n 400 meter van de finish werd de Bask Ruiz ingehaald. De Belg Remco Evenepoel bracht zijn ploeggenoot Alaphilippe daarna perfect in stelling om zijn eerste seizoenszege te boeken.

Ruiz nam wel de bergtrui over van Evenepoel. De Spanjaard kwam twee keer als eerste boven op de beklimmingen.