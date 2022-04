Egurrola voor het eerst bij Oranjevrouwen: 'Voelt als eerste schooldag'

Voor de staf van de Oranjevrouwen bleef het lange tijd spannend of Damaris Egurrola voor het Nederlands elftal zou kiezen, maar het 22-jarige talent had haar keuze eigenlijk al heel lang geleden gemaakt. "Toen ik nog een kind was, had ik dit idee al in mijn hoofd", verklaart Egurrola, die een Nederlandse moeder heeft, in de Verenigde Staten is geboren en op haar zevende naar Spanje verhuisde. Altijd Oranje-supporter "Ik was altijd supporter van Nederland, ook op het WK 2010", memoreert ze aan de finale tussen de mannenteams van Nederland en Spanje (na verlenging met 1-0 gewonnen door Spanje). "In Nederland speelde ik ook altijd voetbal met m'n neven en nichten." Een groot gedeelte van haar Nederlandse familie woont in Groningen en dat is toevallig ook de stad waar Oranje vrijdagavond tegen Cyprus speelt. "Volgens mij komt heel Groningen", lacht Egurrola. "M'n neven, nichten, ooms, heel gaaf."

Live bij de NOS De WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Cyprus is vrijdagavond live te zien via NOS.nl, de NOS-app of op televisie via NPO 3. De uitzending start omstreeks 20.20 uur. De wedstrijd is uiteraard ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en via flitsen op NPO Radio 1.

Niet alleen haar familiegeschiedenis, ook Daniëlle van de Donk, haar teamgenoot bij Olympique Lyonnais, speelde een belangrijke rol in haar keuze voor het Nederlands elftal. "Ze vertelde me hoe alles hier werkt en dat hielp me enorm", aldus Egurrola. Deze week staat de middenvelder voor het eerst op het trainingsveld met de Nederlandse selectie. "Het voelde als de eerste dag op school, maar ook heel comfortabel. Ik kan niet wachten om wedstrijden te spelen."

Damaris Egurrola - Orange Pictures

"Ik denk dat ik goed in dit team pas", gaat Egurrola verder. "En ik ben ervan overtuigd dat mijn speelstijl hier past." Ook bondscoach Mark Parsons denkt dat Egurrola van toegevoegde waarde gaat zijn voor Oranje. "We geloven in haar kwaliteit. Ze is een jonge speelster die ons niet alleen op dit moment kan helpen, maar ook op de lange termijn." Twee interlands Voor de Oranjevrouwen staan de komende periode twee interlands op het programma. Eerst wordt op vrijdag 8 april een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus gespeeld, vier dagen later staat een oefenduel met Zuid-Afrika gepland. Nederland gaat aan de leiding in groep C met 11 punten, maar IJsland heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Voor Cyprus verloopt de WK-kwalificatie nog niet succesvol. Uit zes wedstrijden werd 1 punt gehaald en het doelsaldo staat op -28.