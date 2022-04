Vanavond op tv: 'Geëxecuteerd door Russisch leger' • Hoge energiekosten bedrijven

Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp sprak in Bykiv met nabestaanden van gedode Oekraïners. Hij was bij opgravingen van slachtoffers en zag met eigen ogen hoe deze mensen aan hun einde zijn gekomen. "Deze mensen zijn geëxecuteerd, nadat ze door het Russische leger van straat zijn geplukt."

Bedrijven lijden door hoge energieprijzen

Energie-intensieve bedrijven lijden onder de hoge energieprijzen dankzij de sancties tegen Rusland. De Europese Unie maakte vorige maand bekend dat haar lidstaten bedrijven binnen de EU tot 400.000 euro staatssteun mogen verlenen. Bedrijven in de landbouw en visserij mogen 35.000 euro ontvangen. Tot op heden is de staatssteun in Nederland nog niet beschikbaar, terwijl steeds meer bedrijven kampen met hoge productiekosten.