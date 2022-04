De Jonge erkent gebruik privémail: 'was praktischer'

Minister De Jonge erkent dat hij tot deze week regelmatig zijn privémailaccount heeft gebruikt voor zaken die met zijn werk te maken hebben. "Ik ben er deze week op gewezen dat dat ernstig wordt ontraden, en daarom ben ik er nu mee gestopt", zegt hij.

Gisteren meldde de Volkskrant dat De Jonge zijn privémail gebruikte tijdens de coronacrisis, toen hij minister van Volksgezondheid was. "Dat is natuurlijk niet zoals het hoort", zegt hij daarover. "Maar op VWS hebben ze een nogal zwaar beveiligd, en daardoor nogal gebruikersonvriendelijk mailsysteem." Daardoor was het volgens hem soms "praktischer" om zijn privé-account te gebruiken.

"Je kunt bijvoorbeeld geen stukken aanpassen in dat systeem van de Rijksoverheid, maar dat kan wel heel makkelijk op mijn iPad." Ook had hij regelmatig geen wachtwoord voorhanden, omdat het verlopen was.

Oppositiepartijen willen opheldering over de zaak van premier Rutte en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Openbaarheid

De Jonge ontkent dat hij zijn privémail gebruikte om te voorkomen dat mails later opgevraagd konden worden in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Die wet gaat niet over privémails.

Maar volgens de ministers zijn het stukken die vanuit het mailsysteem van de overheid naar zijn privémail zijn gestuurd en dus gewoon onder de WOB vallen. Het ministerie van VWS onderzoekt nu de privé-account van De Jonge om te kijken welke mails het betreft.

In het handboek voor bewindspersonen staat dat ministers en staatssecretarissen om veiligheidsredenen alleen gebruik mogen maken van hun goed beveiligde werkaccount. Eerder kwam toenmalig minister Kamp in de problemen omdat hij zijn privémail gebruikte voor staatsgeheimen. Ook de Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton kwam onder vuur te liggen omdat ze een privéserver had gebruikt voor haar werk als minister van Buitenlandse Zaken.