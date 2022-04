Europese Commissie wil nieuwe sancties, onder meer importverbod Russisch steenkool

De Europese Commissie heeft een nieuw pakket sancties tegen Rusland voorgelegd aan de EU-lidstaten. De Commissie wil onder meer een importverbod op Russische steenkool, goed voor 4 miljard euro per jaar.

De EC denkt daarmee een "belangrijke inkomstenbron" van Moskou af te snijden. Als de lidstaten akkoord gaan, bekent dit dat de EU voor het eerst sancties instelt tegen de Russische energiesector. De belangrijkste inkomstenbronnen voor Rusland (olie en gas) blijven nog buiten schot.

Het sanctiepakket is een directe reactie op de wreedheden in de Oekraïense stad Boetsja, schrijft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Afgelopen weekend doken beelden op van lichamen van honderden gedode burgers. De EC hoopt met het vijfde sanctiepakket de druk op het Kremlin verder op te voeren, zegt Von der Leyen.

In het nieuwe pakket zijn verder sancties opgenomen tegen vier belangrijke Russische banken, die de toegang tot de Europese markt worden ontzegd. Verder komen er nieuwe import- en exportverboden ter waarde van miljarden euro's op bijvoorbeeld geavanceerde chips. Russische schepen worden niet meer toegelaten tot Europese havens. Een uitzondering wordt gemaakt voor schepen die essentiële goederen zoals voedsel vervoeren.

Volgens financieel persbureau Bloomberg levert Rusland op dit moment ongeveer de helft van de Europese hoeveelheid steenkool. De kolen worden gebruikt om elektriciteitscentrales te laten draaien. Volgens Von der Leyen zijn verdere maatregelen, die gericht zijn op de oliesector, in de maak. Over sancties op Russisch gas zei zij niets.

Heet hangijzer

Sancties die de Russische energiesector raken zijn voor Brussel een heet hangijzer, vanwege de Europese afhankelijkheid van met name Russische olie en gas. De EU vreest voor een economische recessie als leveranties helemaal wordt afgesneden.

In een schriftelijke verklaring wijst de Commissievoorzitter erop dat er wereldwijd nu veertig landen zijn die sancties tegen Moskou hebben ingesteld. "Een duidelijke positie innemen is niet alleen cruciaal voor ons in Europa, maar ook voor de rest van de wereld. Het betekent een duidelijke positie innemen tegen de massamoord op burgers."