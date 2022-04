Darwins notitieboekjes duiken na 22 jaar op in roze tasje

De bibliothecaris was in tranen toen ze de boekjes weer zag:

Twee iconische notitieboekjes van wetenschapper Charles Darwin, die in 2000 op mysterieuze wijze verdwenen uit de Universiteit van Cambridge, zijn weer teruggevonden. De boekjes zijn door een onbekend persoon in een roze tasje achtergelaten in de bibliotheek van dezelfde universiteit.

De unieke boekjes zijn miljoenen waard en bevatten onder meer de 'Evolutieboom', een getekende stamboom die de opbouw van het dierenrijk en de afstamming van levende organismen laat zien.

Darwin was net teruggekeerd van de Galapagos-eilanden aan boord van het schip de Beagle toen hij het tekende. "Het zijn enkele van de opmerkelijkste documenten in de hele geschiedenis van de wetenschap", zegt hoogleraar Geschiedenis van de universiteit, Jim Secord tegen de BBC.

De universiteit deed anderhalf jaar geleden een oproep in de hoop de boekjes weer terug te vinden. Bibliothecaris Jessica Gardner noemde de verdwijning toen "hartverscheurend". Ze was bang dat ze de boekjes nooit meer zou zien, zegt ze tegen de Britse omroep. De vondst was dan ook een grote opluchting. "Ik heb gehuild", zegt ze erover. "En ik zal wel nog meer gaan huilen, want we hebben deze emotionele achtbaan nog niet uitgereden."

Boodschap op enveloppe

De twee boekjes zaten in de originele blauwe doos, die weer in een roze tasje zat. In het tasje zat ook een bruine enveloppe. Daarop stond een korte boodschap geschreven: "Bibliothecaris, Fijne Pasen X". Het tasje is in een publiek deel van de bibliotheek teruggevonden.