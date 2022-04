Blijvend invalide na kermisongeluk: taakstraf en boete voor exploitant

Een kermisexploitant is veroordeeld voor een ongeluk met een kermisattractie in Wijchen. Hij krijgt een taakstraf van zestig uur en een boete van 1000 euro. Een deel van de straf is voorwaardelijk.

In Wijchen brak in 2019 van de attractie Deca Dance een gondel af waardoor een man en zijn 8-jarige zoon gewond raakte. De vader verloor zijn rechterbeen en had ook botbreuken en hoofdletsel, de jongen brak een pols. De rechtbank oordeelt dat de exploitant de attractie niet goed had onderhouden en er een ongekwalificeerde lasser aan had laten werken, schrijft Omroep Brabant.

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 120 uur en een boete van 25.000 euro geëist. Een deel van de strafeis was voorwaardelijk.