Top-100 van stikstof- en ammoniakuitstoters gepresenteerd

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten gepubliceerd van de bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaken het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat.

In de top-100 van bedrijven die de meeste stikstof uitstoten staat Tata Steel in IJmuiden op plaats 1 en Schiphol op plaats 2, gevolgd door chemische bedrijven als Dow en Shell en bedrijvencomplex Chemelot in Geleen. In de top-100 van ammoniakuitstoters staat Rockwool in Roermond op 1. Verder staan er op de ammoniaklijst vrijwel uitsluitend veehouderijen.

41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw, heeft het RIVM berekend. Dat percentage werd door boeren in twijfel getrokken, maar uiteindelijk kwam ook hun eigen onderzoek daar op uit.

Inkrimpen of vertrekken

De provincies en het ministerie van Landbouw zijn bezig met een stikstofoverzicht per Natura 2000-gebied. Per gebied wordt vastgesteld wat daar moet gebeuren om de natuur te behouden of te verbeteren. De agrarische bedrijven die daar verantwoordelijk zijn voor de uitstoot krijgen te horen of ze moeten inkrimpen of vertrekken.

Vrijdag maakte minister Van der Wal bekend dat nog dit jaar agrarische bedrijven uitgekocht gaan worden. In sterk aangetaste gebieden waar te weinig boeren vrijwillig stoppen, wordt met dwang ingegrepen.

In mei komt er een overzicht (een zogenoemde 'quick-scan natuurdoelanalyse') van alle natuurgebieden waar zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Die uitgebreide 'natuurdoelanalyses' zijn tussen eind 2022 en april 2023 klaar.