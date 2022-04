Polen blokkeert minimumtarief winstbelasting voor bedrijven

Polen heeft een EU-akkoord over de invoering van een minimumtarief van 15 procent vennootschapsbelasting voor grote multinationals geblokkeerd. Bij een vergadering van EU-ministers van Financiën was Polen als enige EU-land tegen. De nieuwe EU-wet kan alleen worden ingevoerd als alle landen voor zijn.

Het minimumtarief is bedoeld om belastingontwijking door bedrijven tegen te gaan en zou voor alle ondernemingen met 750 miljoen jaaromzet of meer gaan gelden. Het is onderdeel van een wereldwijd plan tegen belastingontwijking, dat de Amerikaanse president Biden een jaar geleden lanceerde.

136 landen

In navolging van Biden waren eerst de G7, daarna de G20 en uiteindelijk zo'n 136 landen wereldwijd akkoord met een winstbelasting van minstens 15 procent. Al die landen willen dus niet meer met elkaar concurreren met steeds lagere winstbelastingtarieven om bedrijven te trekken.

Wat precies de gevolgen zijn van de Poolse blokkade is nog onduidelijk. De meeste EU-landen hebben al een tarief van 15 procent of meer. Ook Polen zelf heeft een hoger tarief, namelijk 19 procent. Naast het minimumtarief moeten er ook wetten komen over hoe bedrijven winsten over landen mogen verdelen. Polen wil die wetten koppelen aan dit akkoord en vindt een tekst daarover in het akkoord onvoldoende.

Binnen de EU hebben Cyprus (12,5 procent), Ierland (12,5 procent) en Hongarije (9 procent) nog een lager tarief.