Slager vindt maar moeilijk opvolger: 'We hebben vers bloed nodig'

Er dreigt een tekort aan slagers, volgens de Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). "Van de 1708 slagerijen in Nederland, zijn de meeste eigenaren ouder dan 50", zegt woordvoerder Vera de Jonge. Zij hebben grote moeite met het vinden van opvolgers, vervolgt ze. "We hebben behoefte aan vers bloed. Niet alleen slagers zelf, maar zeker ook verkooppersoneel." Met dat doel is gisteren 'de week van de slager' begonnen. Onder andere met gastlessen wil de sector jongeren interesseren voor het vak. De NOS ging langs bij groep zes van de Ds. Hasperschool in Akkrum, waar slager Daan Spijkerman kwam vertellen over zijn werk. Niet alle leerlingen waren overtuigd.

In 2007 werkten nog 22.000 Nederlanders als slager, in 2021 waren dat er nog maar 12.000. De grootste groep slagers was tussen de 45 tot 75 jaar oud, wat de vrees voor vergrijzing verklaart. In 2015 besteedden Nederlanders 1,9 procent van hun inkomen aan vlees. In 2020 was dat 2,1 procent. Bron: CBS.

"Ik wil denk ik in het dierenasiel werken later", vertelt Lyanne ons. "Ik houd meer van levende dieren. Dode dieren lijken me een beetje eng." Ook Roïse wil geen slager worden: "Ik kan niet zo goed tegen bloed. De messen waren ook eng, maar de grootste bleef gelukkig in het doosje." "Mij lijkt het best wel leuk om slager te worden", zegt Elivia. "Het ruikt daar altijd heel lekker en zo smaakt het ook. Mijn lievelingsvlees is denk ik een frikandel."

De gastles van groep zes van de Ds. Hasperschool - NOS

Vooralsnog is er dus een tekort, met verschillende oorzaken. De sector vergrijst, terwijl er niet genoeg nieuwe aanwas is om slagerijen over te nemen, legt slager Spijkerman uit. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt de sector parten. "Er zijn steeds meer beroepen, er is veel keuze." Als je het dan voor het kiezen hebt, heeft zo'n zware baan niet gelijk de sterkste voorkeur: "Er wordt vaak nog wel gedacht dat slagers 80 tot 100 uur per week werken. Ik red dat niet maar dat betekent zeker niet dat ik 32 uur werk." Verder denkt De Jonge van de Sovvb dat mensen nog een te ouderwets beeld hebben van de slager. "Dat zijn niet alleen mannen met witte schorten die de hele dag gehaktballen maken." Zo verkopen slagers volgens haar ook steeds meer vegetarische producten.

Supermarkten en hoge huur Naast een tekort aan personeel zijn er andere uitdagingen voor de sector: "Er is veel concurrentie met supermarkten, die vlees vaak goedkoper aanbieden", benoemt Marcel Lambregts, voedseleconoom bij de Rabobank. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken en prijzen nog harder zijn gestegen, is het nog maar de vraag of consumenten voor de slager kiezen, denkt Lambregts. "Gaat de consument dan toch voor goedkoper vlees uit de supermarkt? Of wordt de slager juist een alternatief voor de duurdere horeca?" Ook hebben startende slagers last van de krappe huurmarkt. "Als jonge ondernemer betaal je de hoofdprijs voor je huur op een A-locatie in een winkelstraat."