Etappe 3: kan Bol weer rol van betekenis spelen in massasprint?

Het parcours van de derde etappe van de Tour - NOS

Na een zware bergetappe is het vandaag weer de beurt aan de sprinters. In deze overwegend vlakke rit trekt het peloton van Nice naar Sisteron. Hoewel deze etappe te boek staat als overwegend vlak, komen de renners wel over vier gecategoriseerde klimmetjes. De eerste drie cols zijn van de derde categorie en de laatste beklimming van de dag heeft de vierde categorie meegekregen. De laatste top wordt bereikt op ruim 45 kilometer van de finish.

Vanaf 13.22 uur op NPO 1 De tweede Touretappe is vanaf 13.22 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish van de etappe wordt rond 17.15 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Met de laatste bocht op twee kilometer voor de streep is de rode loper uitgerold voor de snelle mannen van het peloton. Kan Cees Bol, na zijn derde plek in de eerste etappe, ook nu een rol van betekenis spelen? De Nederlandse sprinter had zondag een zware dag en kwam bijna een halfuur na winnaar Alaphilippe als een van de laatsten over de finish. Bekijk hier een video waarin Herman van der Zandt tips geeft voor een succesvolle massasprint:

Herman blikt vooruit: vijf tips voor een succesvolle massasprint - NOS

Sisteron was nog nooit een finishplaats in de Tour de France. Wel was de streep hier vaak getrokken voor een etappe van Parijs-Nice. Hoewel de laatste kilometers ideaal zijn voor een massasprint, bewees Jérôme Cousin in 2018 dat je in de straten van Sisteron ook prima een jagend peloton voor kan blijven. Einde hegemonie Merckx Er is al wel vaker een Touretappe van start gegaan in Nice. Alleen in deze Tour heeft het startschot al twee keer geklonken in de Zuid-Franse stad. Een van de bekendste etappes die vertrok uit Nice was die in 1975 naar Pra Loup. Daar kwam de Tourhegemonie van Eddy Merckx ten einde. De Belg leek op de klim naar Pra Loup naar zijn zesde Tourzege te fietsen, maar kwam zichzelf hard tegen en verloor definitief de gele trui aan Bernard Thévenet.

Eddy Merckx en Bernard Thévent op weg van Nice naar Pra Loup in 1975 - AFP