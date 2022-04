De Jonge wil donderdag meedoen aan debat mondkapjesdeal

Het is "staatsrechtelijk ongebruikelijk" om aan dit debat deel te nemen, schrijft hij op Twitter, omdat het gaat om een deal die werd gesloten toen hij nog minister van Volksgezondheid was en hij inmiddels naar een ander ministerie is verhuisd.

Uit een reconstructie van de Volkskrant, op basis van app-verkeer, kwam vorige week naar voren dat De Jonge in april 2020 het eerste zetje gaf voor de mondkapjesdeal met Van Lienden.

Van Lienden liet zich aan het begin van de coronacrisis op sociale media zeer kritisch uit over de inkoop van beschermingsmiddelen door de overheid. De Jonge drong er bij zijn hoogste ambtenaar op aan om met hem in zee te gaan. "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", appte hij.

Persoonlijk emailadres

Gisteravond kwam naar buiten dat De Jonge tijdens de coronacrisis, tegen alle adviezen in, als bewindspersoon gebruik heeft gemaakt van zijn persoonlijke emailadres. Daardoor zou belangrijke informatie over de Nederlandse aanpak van de pandemie verloren gegaan kunnen zijn.

Premier Rutte en minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) moeten voor donderdagochtend 09.30 uur duidelijk maken of de berichten veilig en volledig zijn opgeslagen en of ze openbaar gemaakt kunnen worden voor de parlementaire enquête naar het coronabeleid.