Acht dagen Oranje: geen Koeman, maar Lodeweges zet zijn werk voort

Dwight Lodeweges bij Oranje - AFP

Geen bondscoach, al bijna een halfjaar geen eredivisievoetbal, geen supporters op de tribune. Desondanks bereidt het Nederlands elftal zich zo gewoon mogelijk voor op de Nations League-wedstrijden van 4 en 7 september, tegen Polen en Italië. Met interim-coach Dwight Lodeweges op de bank moet zo veel mogelijk hetzelfde lijken als het de laatste twee jaar was. Moet de koers worden gevaren die Ronald Koeman met succes had ingezet, voordat hij tussentijds naar Barcelona vertrok. "We willen op deze voet verder. En we willen plezier maken. Het is fijn dat we eindelijk weer samen komen", meent Lodeweges, die met Erwin van de Looi en Maarten Stekelenburg twee tijdelijke assistenten tot zijn beschikking heeft.

Livestream persconferentie Dwight Lodeweges geeft maandag om 15.30 uur samen met Virgil van Dijk zijn eerste persconferentie als bondscoach. Die is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De verhoudingen waren in het tijdperk-Koeman duidelijk. Zowel tussen staf en spelers als in de staf onderling. "Wij zaten meer in het grondwerk, hoe gaan we spelen", omschrijft Lodeweges de rol die hij de laatste twee jaar had. En nu rust in elk geval voor de komende twee interlands de verantwoordelijkheid op zijn schouders. "Ik loop natuurlijk al een tijdje mee. Maar dit is hartstikke spannend."

'Depay komt na hattrick als het mannetje binnen bij Oranje' - NOS

Lodeweges heeft geen idee hij in welke staat hij zijn selectie aantreft. "Iedereen komt anders naar Zeist toe", weet de 62-jarige trainer. "Er zit een heel grote variatie tussen de spelers die topfit zijn en misschien wel toe zijn aan vakantie, ik noem een Stefan de Vrij, en jongens als Ryan Babel die al een tijd geen wedstrijd meer hebben gespeeld." Nieuwelingen Hoewel er in Nederland sinds maart niet meer gevoetbald werd in de eredivisie, achtte Lodeweges de tijd rijp om de jongelingen Mohamed Ihattaren (PSV), Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) te laten debuteren in zijn selectie. "Op de eerste plaats natuurlijk omdat het goede voetballers zijn, dat hebben ze in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bevestigd."

