Ajax zonder Antony in april, mogelijk einde seizoen

Ajax moet het de komende weken stellen zonder Antony. Volgens de club bestaat er ook een kans dat de Braziliaanse aanvaller de rest van het seizoen moet missen.

Antony verliet vorige week per brancard het veld in het WK-kwalificatieduel met Bolivia nadat hij een tik op zijn rechterenkel had gehad. Hoewel hij van het veld gedragen moest worden, was de verwachting dat zijn kwetsuur meeviel. Onderzoek in Nederland wees echter uit dat de blessure erger is dan gedacht.