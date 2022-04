Analyse satellietbeelden: sommige doden Boetsja al weken op straat

Rusland ontkent juist in alle toonaarden verantwoordelijk te zijn voor de doden in Boetsja en zegt dat Oekraïne het geheel in scène heeft gezet om Moskou in een kwaad daglicht te stellen . Volgens de Russen zijn de lichamen na hun vertrek op 30 maart neergelegd.

Op de satellietbeelden is volgens de krant te zien dat elf doden tussen 9 en 11 maart op straat kwamen te liggen. In die tijd bezetten Russische troepen de stad. Volgens de Oekraïners zijn de afgelopen dagen, sinds de Russische terugtrekking, zeker 300 burgerdoden geborgen.

Sommige lichamen in Boetsja lagen al weken op straat, meldt The New York Times op basis van een eigen analyse van satelliet- en videobeelden van de voorstad van Kiev.

De lichamen op de satellietfoto's liggen in dezelfde positie als ze later zijn aangetroffen toen Oekraïense troepen het door Rusland verlaten Boetsja binnenreden, schrijft The New York Times. Een ander lichaam zou op 20 of 21 maart op straat zijn komen te liggen.

De doodsoorzaak is niet bij alle slachtoffers duidelijk. Sommige stoffelijke overschotten zijn aangetroffen bij inslagkraters, andere werden gevonden met hun handen achter hun rug gebonden bij auto's en fietsen, met schotwonden in het hoofd.

Tsjetsjenen?

Er zijn berichten dat Tsjetsjeense strijders verantwoordelijk zijn voor de moordpartijen. De burgemeester van Boetsja, Anatoliy Fedoroek, zei eerder dat zij de macht hadden in het deel van de stad waar de lichamen zijn gevonden.

Ook inwoners van Boetsja wijzen naar de mogelijke betrokkenheid Tsjetsjenen. Onder anderen een oorlogscorrespondent van The Voice of America (in een artikel van 21 maart) en de Vlaamse verslaggever Jan Hunin, die gistermiddag in de stad was, hoorden dat van inwoners.

In radioprogramma Met het Oog op Morgen deed Hunin zijn verhaal: "Een dame zei me: hier is het vrij rustig geweest de hele tijd. De Russen vallen ons wel lastig maar het is niet tot gewelddaden gekomen hier in het centrum. Maar in de buitenwijken waar het drama gebeurd is, daar zaten Tsjetsjenen, van de gevreesde Kadyrov, en het zijn die soldaten die de gewelddaden gepleegd zouden hebben."

Ook een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie noemde de Tsjetsjenen, maar zei erbij dat het Pentagon nog niet kan zeggen wie de gruwelijkheden precies hebben gepleegd. Het is volgens hem echter glashelder dat de Russen eindverantwoordelijken zijn.

Vergadering VN-Veiligheidsraad

Rusland blijft erbij dat het land niet verantwoordelijk is voor wat de Oekraïense president Zelensky een genocide heeft genoemd. De Russische VN-ambassadeur Nebenzja wees gisteren op een video van de burgemeester van Boetsja die op 31 maart verheugd reageerde op de Russische terugtrekking en met geen woord sprak "over welke massamoorden, dode lichamen, moordpartijen, graven of wat dan ook".

Hij zei dat Rusland tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad later vandaag met meer bewijzen zal komen. In die vergadering zal ook president Zelensky voor het eerst inspreken. Hij zal zeggen dat er uit andere bevrijde plaatsen nog hogere dodentallen zullen komen en zal oproepen tot een "compleet en transparant onderzoek".

De Verenigde Staten willen dat Rusland wordt geschorst als lid van van VN-mensenrechtenraad. De Amerikanen gaan daarvoor een voorstel indienen bij de Algemene Vergadering van de VN. Twee derde van de 193 VN-lidstaten moet ermee akkoord gaan. Nebenzja noemt het voorstel ongelooflijk en zegt dat het de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne niet gaat helpen.