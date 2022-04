Japanse Nana Takagi, olympisch kampioene in 2018, stopt als schaatsster

Schaatsster Nana Takagi heeft haar carrière beëindigd. De 29-jarige Japanse vierde haar grootste successen in 2018. Bij de Olympische Spelen in Pyeongchang won ze goud bij de ploegenachtervolging en de massastart.

Eerder dit jaar verliepen de Spelen van Peking teleurstellend voor Takagi. Terwijl ze met Japan onderweg was naar goud, ging ze in de finale van de ploegenachtervolging in de laatste bocht onderuit. Enkele dagen later viel ze in dezelfde bocht tijdens de halve finales van de massastart.

Drie wereldtitels

Onder leiding van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit pakte Takagi met de Japanse achtervolgingsploeg drie wereldtitels (2015, 2019 en 2020). Ze is de oudere zus van Miho Takagi, die in Peking vier olympische medailles veroverde, waaronder goud op de 1000 meter.

"Mijn zusje heeft me geholpen om zo ver te komen", zei de oudste van de twee Takagi's bij haar afscheid. "Uiteindelijk kon ik het ijs op als Nana Takagi en niet als de oudere zus van Miho. Dat was een mooi moment om te stoppen."

De Wit kondigde vorige maand zijn vertrek uit Japan aan.