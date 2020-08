VS stopt koop IC-apparaten Philips • Slob: geen landelijke gevolgen na corona op school

Zeven passagiers op een vlucht van het Griekse eiland Zante naar Wales op 25 augustus blijken besmet met het coronavirus. Dat is vandaag duidelijk geworden. Het gaat om leden van drie verschillende gezelschappen. De gezondheidsautoriteiten in Cardiff benaderen nu alle 193 inzittenden en roepen hen op in quarantaine te gaan. Ze kunnen besmettelijk zijn, ook al hebben ze zelf misschien geen symptomen, zeggen de autoriteiten in Wales. Passagiers aan boord zijn niet verbaasd over de besmettingen, zeggen ze tegen de BBC. "De vlucht was een ramp. De man naast mij had zijn mondkapje rond zijn nek hangen en het personeel deed er niets aan. In tegendeel, ze gaven hem een gratis drankje toen hij zei dat hij een van de bemanningsleden kende." Ook andere passagiers droegen hun masker niet en liepen heen en weer door het vliegtuig. "Mijn man en ik hebben ook wat symptomen, maar ik hoop dat het gewoon een koutje is. Ik ben vooral boos."

Het contract van Philips met de Amerikaanse overheid over de levering van beademingsapparatuur is naar de prullenbak verwezen. In een nadere toelichting zegt Philips dat er geen formele reden is bekendgemaakt voor het stopzetten van de levering. De Amerikanen tekenden in april een contract met het Nederlandse technologiebedrijf voor de levering van 43.000 beademingsapparaten. Die waren vooral bedoeld voor de behandeling van coronapatiënten op de intensive care. Na de levering die voor augustus staat gepland, stopt het contract. Er zijn dan 12.300 van de geplande apparaten geleverd. Philips is verrast en teleurgesteld over het Amerikaanse besluit. VS stopt met afname beademingsapparatuur Philips, streep door contract

Zestig grote werkgevers willen ook na de coronacrisis minder blijven vliegen, om de CO2-uitstoot te beperken. Samen met Natuur & Milieu presenteren zij vandaag een stappenplan: de Vliegwijzer. De werkgevers hebben zich verenigd in de Coalitie Anders Reizen. Ze zetten in op de trein voor kortere afstanden, directe vluchten en meer digitaal vergaderen. De Vliegwijzer is de uitwerking van afspraken die de coalitie in november maakte. De coronacrisis dwong tot internationaal zakendoen zonder vliegen. "Dit is het moment om met alle nieuwe inzichten en ervaringen het reisbeleid voor de toekomst te bepalen, zegt Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen. Bij Arcadis Nederland vlogen de ruim 2000 medewerkers in 2019 zo'n 150 keer om de wereld. "Door niet te vliegen is de afgelopen vier maanden een derde van de jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden, zo'n 300 ton CO2. Dat is genoeg voor een jaar lang energie in huis en vervoer van 40 huishoudens", zegt manager duurzaamheid Yoeri Schenau. Natuur & Milieu ziet dat werknemers veel positiever zijn over virtueel samenwerken dan voor de coronacrisis. "De Vliegwijzer laat zien hoeveel mogelijkheden bedrijven hebben om zakelijk reizen te verduurzamen", zegt directeur Marjolein Demmers. Doel van de Coalitie Anders Reizen is om in 2030 de CO2-uitstoot van zakelijk reizen met 50 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 2016.

Het aantal mensen in de Verenigde Staten van wie is vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus is nu bijna 6 miljoen. Dat is bijna een kwart van het wereldwijde aantal, dat op 25,2 miljoen staat. Dat is te zien op de website van Johns Hopkins University of Medicine, waar de aantallen worden bijgehouden. Brazilië (3,8 miljoen) en India (3,6 miljoen) volgen op de tweede en derde plaats. Ook wat betreft het aantal bevestigde coronasterfgevallen spant de VS de kroon met ruim 183.000. In Brazilië zijn het er bijna 121.000 en in India 64.500.

De omzet van de horeca is in de maanden april, mei en juni met iets meer dan de helft afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het CBS. En ook toen was er al een omzetdaling van bijna 14 procent. Vooral hotels zijn getroffen, met 75 procent minder omzet. In eet- en drinkgelegenheden was het bijna de helft minder, in cafés zo'n 60 procent. 'Ongekende omzetdaling' horeca, vooral hotels hard getroffen

Als er op een school een corona-uitbraak komt, dan zal dat geen gevolgen hebben voor het hele onderwijs, zegt onderwijsminister Slob. "Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren", zegt hij in een interview met het AD. "De GGD en de veiligheidsregio kunnen dan ingrijpen en een school of meerdere scholen in een plaats, gemeente of regio sluiten. Dus niet dat als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten." Vandaag zijn de schoolvakanties in alle regio's voorbij. "Het is meer dan vijf maanden geleden dat alle scholen volledig open waren", zegt Slob. "Heel fijn dat het weer kan, al moeten we natuurlijk alert zijn en blijven er zorgen." Over scholen die hun leerlingen verplichten om een mondkapje te dragen, zegt de minister: "Ze hebben de ruimte om dat te doen. Een landelijke plicht komt er niet. We hebben adviezen gekregen en daaruit blijkt dat mondkapjes niet echt toegevoegde waarde hebben. Dat is dus niet nodig. Wij baseren onze keuzes op het OMT." Voor 1 oktober verwacht Slob duidelijkheid te hebben over de luchtkwaliteit op scholen en hoe die coronabesmettingen door slechte ventilatie moeten voorkomen.

Tot nu toe hebben 15.200 studenten zich aangemeld bij een studentenvereniging. Vorige studiejaren waren dat er nog 10.000, blijkt uit cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Vanwege de coronacrisis vreesden veel verenigingen voor minder animo. Maar er is dus juist meer interesse, zegt Yorick van der Heiden van koepel LKvV. "Nu er maar weinig fysieke colleges zijn, kom je bijna geen mensen van buiten je studie tegen. Aankomende studenten hunkeren naar een netwerk opbouwen, nieuwe mensen leren kennen." Sommige studentenverenigingen voeren zelfs voor het eerst een ledenstop in. Forse toestroom studentenverenigingen 'door behoefte aan sociale contacten'

In Duitsland zijn sinds gisteren 610 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldden de gezondheidsautoriteiten nog 785 besmettingen en dat was een stuk lager dan de 1479 van zaterdag. In het weekend worden vaak minder besmettingen doorgegeven. In totaal zijn ruim 242.000 Duitsers geïnfecteerd met covid-19. Het aantal doden door het virus is sinds gisteren met drie gestegen naar bijna 9300.