Slob: geen landelijke gevolgen na corona op school • Weer miljoenen studenten in Wuhan

Als er op een school een corona-uitbraak komt, dan zal dat geen gevolgen hebben voor het hele onderwijs, zegt onderwijsminister Slob. "Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren", zegt hij in een interview met het AD. "De GGD en de veiligheidsregio kunnen dan ingrijpen en een school of meerdere scholen in een plaats, gemeente of regio sluiten. Dus niet dat als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten."

Vandaag zijn de schoolvakanties in alle regio's voorbij. "Het is meer dan vijf maanden geleden dat alle scholen volledig open waren", zegt Slob. "Heel fijn dat het weer kan, al moeten we natuurlijk alert zijn en blijven er zorgen."

Over scholen die hun leerlingen verplichten om een mondkapje te dragen, zegt de minister: "Ze hebben de ruimte om dat te doen. Een landelijke plicht komt er niet. We hebben adviezen gekregen en daaruit blijkt dat mondkapjes niet echt toegevoegde waarde hebben. Dat is dus niet nodig. Wij baseren onze keuzes op het OMT."

Voor 1 oktober verwacht Slob duidelijkheid te hebben over de luchtkwaliteit op scholen en hoe die coronabesmettingen door slechte ventilatie moeten voorkomen.