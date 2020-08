Kritiek op accuratie corona-app • 777 miljoen euro extra voor lokale overheden

Schooldirecteuren maken zich zorgen over het tekort aan personeel nu in het hele land het schooljaar van start is gegaan. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt op basis van een peiling onder 600 directeuren dat 83 procent van hen daarover bezorgd is.

De corona-app meet in 73 procent van de gevallen dat mensen binnen 1,5 meter van elkaar waren. Dat zegt topambtenaar Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid in de Tweede Kamer in een technische briefing over de zogenoemde CoronaMelder.

Een aantal Kamerleden is kritisch over de accuraatheid van de app. Want het betekent dat de app het in een kwart van de gevallen niet registreert wanneer mensen te dicht bij elkaar in de buurt zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als beide personen de telefoon in hun achterzak hebben, want lichamen kunnen het signaal verstoren.

"In negentig procent van de gevallen registreert de app ontmoetingen binnen drie meter", zegt Roozendaal. Dat betekent dat mensen soms een melding kunnen krijgen terwijl ze voldoende afstand houden. Ondanks dat de metingen niet honderd procent accuraat zijn, levert het wel een belangrijke bijdrage aan het bron- en contactonderzoek, benadrukt Roozendaal.

Het is nog niet bekend of gebruikers zich steeds opnieuw kunnen laten testen als ze een melding krijgen dat ze in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus. Op dit moment is dat wel zo, ook al is het officiële advies: laat je alleen testen bij klachten. De app is daar dus een uitzondering op.

Kamerleden vonden dat verwarrend, omdat minister De Jonge onlangs nog benadrukte dat mensen zich alleen moeten laten testen met klachten. Bij de landelijke invoering van de app zal het programma "de richtlijnen voor bron- en contactonderzoek volgen", zegt Roozendaal. Daarbij geldt een melding van de app als een 'nauw contact' met een coronapatiënt.

Op dit moment is daarbij het beleid om mensen te vragen om in quarantaine te gaan, maar niet om ze te laten testen. Het is onbekend of dat beleid wordt aangepast.