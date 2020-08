777 miljoen euro extra voor gemeenten, provincies en waterschappen

Het kabinet vindt het een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan, ook in vergelijking tot de ons omringende landen, zeggen ingewijden.

Premier Rutte en minister De Jonge houden morgenavond weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Het is dan 1 september, ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het virus.

In april tekenden de Amerikanen een contract voor de levering van 43.000 beademingsapparaten van Philips. Voornamelijk bedoeld om coronapatiënten op de intensive care te beademen. De reden dat de VS afhaakt, is niet bekend.

"Koop die IC-apparaten nu van Philips op. Dat is ook nog een Nederlands bedrijf. En als je overcapaciteit hebt in ons land, dan kan je altijd de boel nog doorverkopen. Maar nu handelen, is dan ook mijn advies aan het kabinet."

GroenLinksfractieleider Klaver vindt dat het kabinet de door Philips voor de VS gemaakte beademingsapparaten moet aanschaffen. Vandaag maakten de Verenigde Staten bekend dat ze de versneld geproduceerde apparatuur niet meer willen afnemen. Bij 1 op 1 op NPO Radio 1 legde Klaver uit dat hij verbaasd is over dit besluit, maar dat het ook kansen biedt.

Het in Rusland geproduceerde coronavaccin werd deze maand goedgekeurd door het Kremlin. President Poetin zei dat het middel werkt, veilig is en dat een van zijn dochters al is gevaccineerd zonder bijwerkingen. Deskundigen zetten vraagtekens bij die claim en vrezen dat het te vroeg is om het vaccin veilig te verklaren.

Er liggen 132 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 38 op de IC. Dat zijn er 5 meer dan gisteren. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de intensive care.

De meeste besmettingen (107) zijn in Amsterdam, op grote afstand gevolgd door gevolgd door Den Haag (59) en Rotterdam (31), waar sinds 25 juli niet meer zo weinig positieve tests zijn gemeld. Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Montfoort (6,5 per 10.000 inwoners), Mill en Sint Hubert (3,7) en Oude IJsselstreek (3,3).

Toen het virus in India uitbrak, werd een strenge lockdown ingesteld. Toch sloeg het virus hard toe in de grote steden Mumbai en New Delhi. Inmiddels verspreidt het zich verder over het platteland, waar de gezondheidsvoorzieningen veel te wensen overlaten. Gisteren kwamen er binnen 24 uur bijna 79.000 nieuwe besmettingen bij.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen per dag is nu hoger in India dan in de Verenigde Staten. Maar in plaats van extra maatregelen te nemen, versoepelt de Indiase regering de coronamaatregelen.

Vorige week meldde GGD GHOR dat de wachttijd voor een test op de helft van de locaties was opgelopen tot meer dan twee dagen. Er was niet genoeg capaciteit in de laboratoria om op te schalen.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat in de week van 24 tot en met 30 augustus 163.572 coronatests zijn afgenomen. Dat zijn er bijna 23.000 meer dan de week ervoor, meldt GGD GHOR. In deze cijfers zijn de tests die door huisartsen en ziekenhuizen worden afgenomen niet meegeteld.

Het is de bedoeling dat iedereen op de wereld een vaccin kan krijgen. De Europese bijdrage is vooral bedoeld om landen met een laag of gemiddeld inkomen te helpen bij de aankoop van vaccins.

Het internationale initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vaccins en medicijnen tegen covid-19 sneller te ontwikkelen, krijgt steun van de Europese Unie. De EU stelt via garanties 400 miljoen euro beschikbaar aan het samenwerkingsverband Covax. Dat maakte commissievoorzitter Von der Leyen bekend in Brussel.

Vorige week besloot het kabinet dat als gevolg van de vele uitbraken alle nertsenfokkerijen in maart volgend jaar moeten stoppen . Als alle nertsen in de 'pelsperiode' zijn gedood, mogen fokkers geen nieuwe dieren meer nemen. De fokkers worden uitgekocht.

Het is de 43ste nertsenfokkerij waarop het coronavirus is vastgesteld. Al deze bedrijven zijn geruimd.

Opnieuw is een Brabantse nertsenfokkerij besmet met het coronavirus. Het gaat om een bedrijf in Venhorst in de gemeente Boekel, meldt Omroep Brabant . De ongeveer 9000 nertsen worden geruimd.

De Spaanse economie bloeit weer op. In het derde kwartaal is de groei tot nu toe meer dan tien procent. Het vorige kwartaal liet een historische daling zien als gevolg van de coronapandemie, zegt de minister van Economie Nadia Calvino. Ook de arbeidsmarkt trekt volgens haar weer aan.

Dat is mede te danken aan een stimuleringspakket van de regering van president Erdogan. Turkije verwacht voor het hele jaar een lichte krimp of zelfs een kleine groei. Het IMF verwacht een daling van vijf procent.

Turkse economen hadden erop gerekend dat de economie in het tweede kwartaal hard zou krimpen. Het bruto binnenlands product daalde met 9,9 procent op jaarbasis. Dat was de grootste krimp in tien jaar, maar het was minder dan de verwachte 10,7 procent. Dat meldt persbureau Bloomberg .

Passagiers aan boord zijn niet verbaasd over de besmettingen, zeggen ze tegen de BBC . "De vlucht was een ramp. De man naast mij had zijn mondkapje rond zijn nek hangen en het personeel deed er niets aan. In tegendeel, ze gaven hem een gratis drankje toen hij zei dat hij een van de bemanningsleden kende."

De gezondheidsautoriteiten in Cardiff benaderen nu alle 193 inzittenden en roepen hen op in quarantaine te gaan. Ze kunnen besmettelijk zijn, ook al hebben ze zelf misschien geen symptomen, zeggen de autoriteiten in Wales.

Philips is verrast en teleurgesteld over het Amerikaanse besluit.

Het contract van Philips met de Amerikaanse overheid over de levering van beademingsapparatuur is naar de prullenbak verwezen. In een nadere toelichting zegt Philips dat er geen formele reden is bekendgemaakt voor het stopzetten van de levering.

Doel van de Coalitie Anders Reizen is om in 2030 de CO2-uitstoot van zakelijk reizen met 50 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 2016.

Bij Arcadis Nederland vlogen de ruim 2000 medewerkers in 2019 zo'n 150 keer om de wereld. "Door niet te vliegen is de afgelopen vier maanden een derde van de jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden, zo'n 300 ton CO2. Dat is genoeg voor een jaar lang energie in huis en vervoer van 40 huishoudens", zegt manager duurzaamheid Yoeri Schenau.

Ze zetten in op de trein voor kortere afstanden, directe vluchten en meer digitaal vergaderen. De Vliegwijzer is de uitwerking van afspraken die de coalitie in november maakte. De coronacrisis dwong tot internationaal zakendoen zonder vliegen. "Dit is het moment om met alle nieuwe inzichten en ervaringen het reisbeleid voor de toekomst te bepalen, zegt Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen.

Het aantal mensen in de Verenigde Staten van wie is vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus is nu bijna 6 miljoen. Dat is bijna een kwart van het wereldwijde aantal, dat op 25,2 miljoen staat. Dat is te zien op de website van Johns Hopkins University of Medicine, waar de aantallen worden bijgehouden. Brazilië (3,8 miljoen) en India (3,6 miljoen) volgen op de tweede en derde plaats.

Ook wat betreft het aantal bevestigde coronasterfgevallen spant de VS de kroon met ruim 183.000. In Brazilië zijn het er bijna 121.000 en in India 64.500.