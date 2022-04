Golf van opwinding op Augusta: doet Tiger Woods toch mee?

In een flamingoroze poloshirt stapt de 46-jarige Woods zondag uit zijn SUV bij de golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia. Even een paar ballen slaan? Zo luchtig kan er niet gedacht worden over zijn aanwezigheid. Woods laat zijn gezicht niet zomaar zien op en rond Augusta. Bij de trainingsronde op maandag staan de fans al rijen dik.

Een golf van opwinding gaat over de greens en fairways van Augusta: Tiger Woods staat op de tee. Het voedt de geruchten over een terugkeer. Ruim dertien maanden na het auto-ongeluk dat hem bijna een been kostte. Twee dagen voordat de Masters beginnen, een van de grootste golftoernooien in de PGA-tour.

"Ik zal nooit meer fulltime in het circuit in actie komen", zei de Amerikaanse golfer nog in november tegen Golf Digest. "Maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen." Wanneer precies bleef gissen. "Ik heb nog zo ver te gaan. Ik heb zo veel meer spierontwikkeling en zenuwontwikkeling die ik in mijn been moet ondergaan."

Onrustige nachten voor de Tiger-fans, want zijn officiële terugkeer lijkt nu dichterbij dan ooit. Het moment dat Woods drie jaar geleden voor het laatst het groene colbertje - de prijs voor winst op Augusta - aantrok in Georgia staat hen nog helder voor de geest. Een eventuele rentree van Tiger op Augusta is overgoten door symboliek.

Op Augusta won Woods in 1997 zijn eerste major ooit, voltooide hij in 2001 zijn fameuze Tiger Slam (vier grote titels op rij), miste hij nooit een 'cut' en won hij in 2019 elf jaar na een ingrijpende rugoperatie zijn tot dusver laatste major. Alleen golflegende Jack Niklaus (6) heeft meer groene jasjes in de kast hangen dan Woods (5).

'Bewijst graag tegendeel'

"Voor het golf, voor de Masters en voor iedereen zou het geweldig zijn als Tiger meedoet", vindt Rory McIlroy. "Het maakt het evenement specialer. Alles wat Tiger doet in het golf maakt de sport extra bijzonder."

Deelname aan de 86ste Masters is voor Woods een 'game-time decision', laat hij zondag weten op sociale media, een besluit dat wellicht pas valt vlak voordat de Masters donderdag beginnen. McIlroy heeft goede hoop. "Hij bewijst mensen graag het tegendeel."