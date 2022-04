The Passion krijgt een vervolg op Hemelvaartsdag

Het Bijbelse televisie-evenement The Passion krijgt dit jaar een extra editie tijdens Hemelvaart. Omroep KRO-NCRV en de Protestantse Kerk organiseren op 26 mei The Passion Hemelvaart. Het is een officiële christelijke feestdag waarvan de betekenis niet heel bekend is, zegt de omroep.

"The Passion bracht het paasverhaal weer naar de massa. Dat hopen we ook te bereiken met dit vervolg", zegt de directeur van de Protestantse Kerk in Nederland, Jurjen de Groot.

Met Pasen staat Jezus volgens de Bijbel op uit de dood, Hemelvaart vertelt het verhaal over Jezus die vervolgens naar de hemel gaat. Directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV noemt het een langgekoesterde wens om het verhaal achter Hemelvaart te vertellen. "Waar Pasen troost biedt en verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend met een oproep aan iedereen om op te staan."

Zelfde hoofdrollen

De hoofdrolspelers in het vervolg zijn dezelfde als tijdens de paaseditie. Kim-Lian van der Meij speelt Maria Magdalena en Soy Kroon Jezus, Thomas Cammaert heeft de rol van Petrus en Noortje Herlaar die van Maria. Ruud de Wild is de verteller. The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal vanuit drie perspectieven: die van Petrus, de verteller en Maria Magdalena.

De hemelvaarteditie is 26 mei om 20.30 uur te zien op NPO 1. Het evenement is al deels in Doetinchem opgenomen, en wordt niet live uitgezonden, in tegenstelling tot de paasversie van The Passion. Die versie wordt volgende week donderdag, 14 april, rechtstreeks vanuit Doetinchem uitgezonden.