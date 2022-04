Verhuurders stoppen met voordracht van nieuwe huurders: 'Er wordt in gehandeld'

Eerder maakten we de volgende uitlegvideo over hoe de wooncrisis ontstond:

Heimstaden zegt tot nu toe niet veel klachten te hebben gekregen, ook omdat daar minder vaak nieuwe huurders worden aangedragen. "Dat neemt niet weg dat we de signalen van Vesteda serieus moeten nemen", zegt een woordvoerder. "We hebben daarom ook besloten om te stoppen met kandidaat-huurders voordragen voor al onze woningen."

Bouwinvest accepteert al sinds 2020 geen voordrachten bij huurprijzen onder de 1200 euro, om dezelfde redenen. "De excessen bij de overdracht van woningen in dat segment zagen wij toentertijd ook. Dit zijn situaties die je als verhuurder wilt voorkomen", zegt een woordvoerder. "Daarnaast willen we dat inschrijvers op een woning een gelijke kans maken."

"Een vertrekkende huurder vroeg via sociale media bijvoorbeeld een overnamesom van 11.000 euro voor een laminaatvloer en enkele tweedehandsmeubelen. We zijn toen sociale media beter in de gaten gaan houden en zagen dat onze huizen voor hoge bedragen werden aangeboden."

"Maar met de toenemende krapte op de huizenmarkt kregen we steeds meer klachten binnen", zegt de woordvoerder Vesteda. "Ten eerste over woningen die niet online kwamen. Daarnaast waren er steeds meer signalen dat de gevraagde overnamekosten niet in verhouding stonden met de waarde van de spullen."

"Dat is een verkapte en dubieuze manier om sleutelgeld te vragen", zegt een woordvoerder van Vesteda. Het bedrijf heeft ruim 27.000 woningen in heel Nederland in bezit. Bijna een kwart van de vrijkomende woningen wordt via-via verhuurd.

Huurders vragen vaak in ruil voor een voordracht aan de nieuwe huurder om de vloer en de gordijnen over te nemen. Volgens vastgoedeigenaren worden voor die spullen soms buitensporig hoge bedragen gevraagd, tot meer dan tienduizend euro.

Vastgoedbeheerders, die voor eigenaren bepalen wie er in een nieuwe woning wonen, zeggen dat het sleutelgeld vooral bij zeer gewilde woningen wordt gevraagd. Een voorbeeld is het Hartje-complex in Eindhoven, zegt Eric Prevoo van VB&T Vastgoedmanagement.

"We merkten dat huurders er een belang kregen om een bepaald persoon in hun woning te krijgen", zegt Prevoo. "Zij gingen er bij ons op aandringen dat het per se die moest worden. Het leidde tot irritatie, wrijving en ongewenste praktijken."

Sinds maart is het daarom niet meer mogelijk om in Hartje Eindhoven een kandidaat-huurder voor te dragen. En dat bleek een bittere pil voor zittende huurders. "Het is zuur, want zij zijn gaan huren met het idee dat ze de duizenden euro's die ze voor de inrichting betaalden ook weer konden verkopen", zegt Prevoo, "Maar het is wel het risico dat ze zelf hebben genomen."

Nu zoekt VB&T dus zelf nieuwe huurders voor het complex. Spullen kunnen nog wel worden overgedragen. "Dat heeft zelfs onze voorkeur, want het is zonde om goede vloeren eruit te halen", zegt Prevoo. "Maar wij stellen nu de kandidaat voor. Die kan vervolgens overleggen met de zittende huurder. Dat leidt wél tot acceptabele prijzen."