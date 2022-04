ABN: energierekening in jaar tijd gemiddeld 20 procent hoger

De energierekening is de eerste drie maanden van dit jaar met gemiddeld 20 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat concludeert ABN Amro na analyse van transacties van betaalrekeningen. De prijzen voor gas en elektra liepen in een jaar tijd veel harder op, maar doordat veel huishoudens hun prijzen eerder hadden vastgezet, is de gemiddelde stijging van de energierekening relatief beperkt. Vooral in maart liepen de energieprijzen fors op, onder meer door de oorlog in Oekraïne. ABN Amro zag de gemiddelde energierekening van huishoudens slechts licht stijgen: van 135 euro in februari naar 137 euro in maart. De hogere gasprijzen sijpelen volgens de bank dus langzaam door in de kosten voor de consument. De bank verwacht dat de koopkracht vooral in het tweede halfjaar van 2022 en in 2023 zal achteruitgaan.

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de inflatie in maart op bijna 12 procent uitkwam. Vooral de energieprijzen waren de boosdoener: daarin was een jaarstijging van 103 procent te zien.

Of mensen de hogere energieprijzen direct terugzien op de energierekening hangt volgens de bank af van de looptijd van het energiecontract en of er sprake is van een vast of variabel contract. Daardoor zijn er wel grote verschillen tussen individuele huishoudens. Jeannine van Reeken, econoom bij ABN Amro: "Het is bijna een kwestie van geluk of pech of je tegen een hogere energierekening aanloopt of niet. Mensen zullen op verschillende momenten geconfronteerd worden met een hogere energierekening, maar we zien daarin geen verschil tussen inkomensgroepen."