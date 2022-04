Benoeming Brown Jackson Hooggerechtshof lijkt zeker, met steun 3 Republikeinen

Drie Republikeinse senatoren hebben zich achter de benoeming van Ketanji Brown Jackson geschaard als nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daardoor kan de functie de 51-jarige rechter vrijwel niet meer ontgaan, als de Senaat later deze week over haar benoeming stemt. Jackson wordt dan de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof, en het eerste lid dat door president Biden is voorgedragen.

Vorige week zei de Republikeinse senator Susan Collins al dat zij Jackson zou steunen, en gisteravond voegden haar partijgenoten Mitt Romney (Utah) en Lisa Murkowski (Alaska) zich achter haar. Aangezien de Senaat precies verdeeld is tussen 50 Democratische en 50 Republikeinse leden, maakt dit het verschil voor haar benoeming: alle Democraten steunen Jackson. Volgens Romney zal hij het als conservatieve senator zeker niet altijd eens zijn met haar besluiten, maar "voldoet zij ruimschoots aan alle eisen van uitmuntendheid en integriteit".

Elf tegen elf

De benoeming van Jackson was na enkele weken van hoorzittingen blijven hangen in de justitiële commissie van de Senaat, waarvan de leden het niet eens konden worden over haar benoeming: elf Republikeinse leden waren tegen, elf Democraten waren voor. Zo'n deadlock was sinds 1991 niet meer voorgekomen, toen de conservatieve rechter Clarence Thomas werd voorgedragen. De hele Senaat stemde er daarom maandagavond voor om deze week hoofdelijk te stemmen over haar benoeming, en zo een besluit te forceren.

Veel Republikeinen zijn niet blij met Jackson, die zij beschouwen als bovenmatig progressief. Tijdens hoorzittingen de afgelopen weken werd ze ervan beschuldigd dat ze als federale rechter lage straffen heeft uitgedeeld voor seksuele misdrijven.

Balans in Hooggerechtshof verandert niet

Met de benoeming van Brown Jackson zal de politieke balans binnen het Hooggerechtshof niet veranderen: zes van de negen leden zijn min of meer conservatief. Wel heeft Biden de mogelijkheid aangegrepen om een relatief jonge kandidaat voor te dragen, die mogelijk tientallen jaren lid zal zijn van het college.

Het Hooggerechtshof heeft het laatste woord in juridische zin over omstreden onderwerpen als abortus, wapenbezit en immigratie. Leden worden benoemd voor het leven, maar kunnen ervoor kiezen met pensioen te gaan of af te treden.