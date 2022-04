Koploper AC Milan verspeelt punten; titelrace in Serie A steeds spannender

Koploper AC Milan heeft in de Serie A na drie zeges op rij weer eens punten gemorst. In San Siro beten de Milanezen zich stuk op middenmoter Bologna: 0-0.

Bij Bologna ontbrak trainer Sinisa Mihajlovic. De 53-jarige Serviër moet opnieuw behandeld worden tegen kanker. In 2019 onderging de oud-speler van onder meer Sampdoria en Internazionale een beenmergtransplantatie en ook chemotherapie.

Bologna, met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis en Denso Kasius als invaller, bood AC Milan goed partij.

Milan had, met name via Rafael Leão, de meeste kansen, maar het stugge Bologna bleek onpasseerbaar. Invaller Zlatan Ibrahimovic, met een tulband spelend na een botsing, en Ante Rebic kopten de thuisploeg laat in de wedstrijd bijna nog naar 1-0, maar een treffer bleef uit.

Spanning

Met het gelijkspel van Milan wordt de titelrace in de Serie A almaar spannender. De club heeft één punt voorsprong op Napoli en vier op aartsrivaal Internazionale, dat echter één wedstrijd minder heeft gespeeld.