Vieira's Palace overklast Arsenal, dat daardoor verzuimt Spurs te passeren

Makkelijke uitwedstrijden bestaan niet in de Premier League, ook al staat de tegenstander in het rechterrijtje. Dat dit Engelse voetbalcliché op waarheid berust ondervond Arsenal maandag op bezoek bij Crystal Palace.

De nummer vijf uit Engeland ging vrij kansloos ten onder tegen de ploeg van zijn voormalig aanvoerder en clubicoon Patrick Vieira: 3-0.

De nederlaag tegen Crystal Palace is een flinke tegenvaller in de strijd om een Champions League-ticket. Arsenal won zes van de laatste zeven wedstrijden en kan plek vier ruiken. Bij een overwinning was het aartsrivaal Tottenham Hotspurs voorbijgegaan.