Piepjonge Brabander Heilmann (25) plots 'hoofdtrainer' in Bundesliga: 'Droombaan'

Normaal gesproken is Heilmann assistent van Florian Kohfeldt, maar die was afwezig door een coronabesmetting. "Het gaat bijna langs je heen als je zo in je flow zit, maar het is natuurlijk wel een bijzonder moment", blikt Heilmann een dag later terug.

Daarmee is hij de op één-na-jongste hoofdtrainer ooit in de Bundesliga, na Bernd Stöber (24) in 1976. Het geeft aan hoe uniek het is.

Toch is het even slikken als Van Bommel amper vier maanden later ontslagen wordt. "Dit is het dan, dacht ik. Maar ik had geen spijt, het was een geweldige ervaring."

"Ik was tevreden bij PSV, en zij boden me het hoofdtrainerschap van de onder 17 aan. Maar ik moest dit aanpakken. Het is keihard werken, maar wel echt een droombaan", aldus Heilmann.

En zo zit Heilmann op 25-jarige leeftijd op de bank als hoofdtrainer van een Bundesliga-club. Interim, of als vervanger, dat wel. Maar alsnog is het drie jaar vroeger dan Julian Nagelsmann, de huidige Bayern München-trainer die al op 28-jarige leeftijd hoofdtrainer werd van TSG Hoffenheim.

Wel doet Heilmann de speech na afloop van de ruime nederlaag, in de kleedkamer. Hij praat de spelers moed in, want Wolfsburg heeft het na het vertrek van Van Bommel nog steeds moeilijk.

Toch ligt dat volgens Heilmann nu wel anders. "Kohfeldt, met zijn 39 jaar ook relatief jong, is gewoon de hoofdtrainer en hij bepaalt ook nog steeds alles. Ik heb gedurende de week intensief contact met hem gehad en tijdens de wedstrijd hadden we direct contact via een oortje. Hij bepaalt dus ook de wissels, bijvoorbeeld. Al is dat wel in overleg met de staf."

De club staat dertiende en met nog zes wedstrijden te gaan is de voorsprong op de degradatiezone slechts vijf punten. "We zitten in een bepaalde fase, een moeilijke situatie. We scoren te weinig en krijgen te makkelijk goals tegen. Zoals je ook tegen Augsburg kon zien. Maar ik heb er vertrouwen in dat we dat nog gaan omdraaien dit jaar."

De eerstvolgende wedstrijd van Wolfsburg is aanstaande zaterdag, thuis tegen Arminia Bielefeld. Of Kohfeldt dan al hersteld is, is nog niet bekend. Wellicht dat Heilmann dan nog een dag in de spotlights staat.