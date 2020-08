Forse toestroom studentenverenigingen 'door behoefte aan sociale contacten'

Studentenverenigingen in Eindhoven, Utrecht en Groningen zijn de grootste stijgers. In Eindhoven bijvoorbeeld stijgt het aantal aanmeldingen met 79 procent ten opzichte van vorig jaar.

Studentenverenigingen krijgen dit jaar veel meer aanmeldingen. Dat is terug te zien in cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen, die 48 studentenverenigingen vertegenwoordigt.

Ondanks de coronacrisis willen (aankomende) studenten dus lid worden. En dat is best onverwacht, zegt Yorick van der Heiden van de Landelijke Kamer van Verenigingen. "Door het uitblijven van de vele activiteiten in de introductieweken dachten we dat studenten hun weg naar de vereniging niet zouden vinden. Sommige verenigingen bereidden zich voor op het ergste: wat als maar een paar studenten zich aanmelden?"

Toch zijn er veel aanmeldingen en sommige verenigingen voeren zelfs voor het eerst een ledenstop in.

Mensen leren kennen

"Studenten zijn op zoek naar aansluiting, willen hun plekje vinden in de stad. En nu er maar weinig fysieke colleges zijn, kom je bijna geen mensen van buiten je studie tegen", verklaart Van der Heiden. "Aankomende studenten willen heel graag een netwerk opbouwen, nieuwe mensen leren kennen."

Gideon Franken voorzitter van de Eindhovense vereniging a.s.v. SSRE sluit zich daarbij aan: "We denken dat nieuwe studenten na maanden van lockdown behoefte hebben aan nieuwe sociale contacten."

SSRE ziet een verdubbeling in het aantal inschrijvingen ten opzichte van vorige jaar. En dat is een meevaller nadat de vereniging maandenlang gedwongen dicht moest blijven.