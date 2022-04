Freiburg in protest na nederlaag tegen 'twaalf man' Bayern München

Bayern Munich played with 12 players for 17 seconds after a substitution mix. pic.twitter.com/kZ9070HhIj

Volgens regels van de Duitse voetbalbond DFB heeft een elftal dat een speler laat invallen die niet in aanmerking komt om in te vallen, de wedstrijd met 2-0 verloren. Tenzij de scheidsrechter de wedstrijd nog niet heeft hervat. Sabitzer zou in dit geval de invallende speler zijn, die niet had mogen spelen. Coman stond immers nog binnen de lijnen.

"Het was verwarrend", gaf Nagelsmann toe. "Maar het duurde maar een paar seconden en het had geen beslissende invloed op de wedstrijd."

'Dilemma'

Freiburg had twee dagen de tijd om protest aan te tekenen. Dat heeft de club van Oranje-doelman Mark Flekken inmiddels gedaan.

"Buiten onze schuld om hebben we nu een dilemma. We hadden er geen aandeel in of invloed op. Desalniettemin hebben we, na intensieve discussies op verschillende niveaus en een juridisch onderzoek, besloten bezwaar te maken", meldde Freiburg op Twitter.