Verhalen over verkrachtingen Russische soldaten 'topje van de ijsberg'

Op 9 maart was Natalya (niet haar echte naam) met haar man en zoontje van vier thuis in een dorp bij Kiev toen twee Russische soldaten haar huis binnendrongen. "Ze schoten mijn man dood, en terwijl mijn zoontje huilend toekeek werd ik verkracht. Eerst door de één, toen door de ander", vertelde ze aan de Engelse krant The Times. Ze ontsnapte en deed aangifte. Haar zaak kwam in de openbaarheid toen de hoogste openbaar aanklager van Oekraïne twee weken later het eerste officiële onderzoek naar verkrachting door Russische troepen aankondigde. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch publiceerde gisteren het verhaal van de 31-jarige Olha (niet haar echte naam). In de kelder van een school in een dorpje bij Charkov werd ze herhaaldelijk verkracht door een Russische soldaat. "Hij zei dat ik hem orale seks moest geven. De hele tijd hield hij zijn pistool bij mijn gezicht", vertelde ze.

"Don’t worry. We are here to cleanse you from the dirt.”

For this @hrw report, I've documented grave abuses by Russian soldiers. Cases of unspeakable cruelty and violence against Ukrainian civilians, including summary executions and sexual violence.https://t.co/Ypzr47kJ9n pic.twitter.com/ofOM9wM0vZ — Yulia Gorbunova (@yuliagorbunova_) April 3, 2022

De verhalen zijn slechts het topje van de ijsberg. "Er zijn veel meer slachtoffers. Zij hebben nog geen aangifte kunnen doen, zitten vast in bezet gebied of zijn gewoon ontzettend bang", zegt de Oekraïense parlementariër Inna Sovsun tegen de NOS. Sovsun hoorde afschuwelijke verhalen uit Boetsja, die nog boven op de verschrikkingen komen van de honderden moorden daar. Over een moeder, verkracht in het bijzijn van haar drie kinderen. Over jonge meisjes met ernstig verwonde geslachtsdelen. Ook al voordat de Russen zich terugtrokken uit de omgeving van Kiev druppelden meldingen over verkrachtingen binnen. "Vooral uit dorpen in de bezette gebieden in het oosten", zegt mensenrechtenactivist Oleksandra Matviichuk, "Daar zijn gewone huizen waar soldaten makkelijker binnen komen dan in de appartementencomplexen in de grote steden." President Zelensky bracht vandaag een bezoek aan Boetsja, waar hij ook sprak over het verkrachten van vrouwen door Russische militairen:

President Zelensky in Boetsja: 'Dit is genocide' - NOS

De organisatie van Matviichuk werkt samen met ruim honderd vrijwilligers die in het hele land mogelijke oorlogsmisdaden documenteren. "We hebben al vele getuigenissen van verkrachtingsslachtoffers verzameld", vertelt ze. Het doel: onderzoek naar de misdaden en uiteindelijk gerechtigheid voor de slachtoffers. Ze vindt dat president Poetin voor het Internationaal Strafhof in Den Haag moet verschijnen. "Maar ik hoop ook dat al die duizenden individuele daders hier in Oekraïne berecht worden." Matviichuk doet al jarenlang onderzoek in de door Rusland bezette gebieden in het oosten. Daar wordt volgens haar seksueel geweld al sinds 2014 ingezet. Ze noemt voorbeelden als verkrachting tijdens opsluiting in detentiecentra, en het inzetten van minderjarigen als 'seksslavinnen' voor Russische soldaten aan het front.

Quote De schaamte bij het slachtoffer is enorm, maar ook de mensen eromheen schamen zich. Katrien Coppens