Oranjevrouwen 'wachten rustig af' na Belarus-boycot en hopen op wijs besluit UEFA

De Oranjevrouwen hopen niet dat door de oorlog in Oekraïne hun WK-droom uiteenspat, maar tegelijkertijd is er wel het besef dat voetbal momenteel niet het belangrijkste in de wereld is.

De KNVB houdt voet bij stuk, Nederland gaat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus niet spelen. Dat land wordt immers als bondgenoot van Rusland gezien.

Wat de consequenties van het besluit van de KNVB zijn, is ook voor de voetbalbond nog niet duidelijk. Vanuit de UEFA is verder nog niks gecommuniceerd.