Belgische topman PostNL blijft mogelijk nog twee weken vastzitten

Topman Rudy Van Rillaer van PostNL België blijft mogelijk nog twee weken vastzitten. Van Rillaer zou eigenlijk vandaag vrijkomen, maar de Belgische justitie is daartegen in beroep gegaan en het kan nog tot twee weken duren voordat daarover een beslissing wordt genomen.

Ook tegen de vrijlating van operationeel manager John de Bruyn is justitie in beroep gegaan. Een derde verdachte kwam wel vrij.

De Belgische justitie verdenkt de drie topmensen van de Belgische tak van PostNL onder meer van arbeidsuitbuiting, aangeduid als mensenhandel, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. De misstanden hebben zich mogelijk voorgedaan bij onderaannemers van het bedrijf.

Contactverbod

Van Rillaer zou vandaag dus onder voorwaarden vrijkomen. Die voorwaarden waren dat hij geen contact mocht hebben met andere verdachten uit het onderzoek, zich beschikbaar moest houden van justitie en een vaste verblijfplaats moest hebben. Aan de vrijlating van twee andere bestuurders waren geen voorwaarden verbonden.

PostNL laat in een reactie weten de gang van zaken te betreuren. "We hebben vandaag begrepen dat twee van onze collega's nog langer blijven vastzitten", reageert een woordvoerder. "Wij moeten nu afwachten hoe het beroep van de arbeidsauditeur tegen de vrijlating zal worden beoordeeld. Onze eerste zorg is en blijft om onze collega's zo snel mogelijk weer bij hun families te krijgen."

PostNL zei eerder al tegen de NOS dat het zich zowel in België als in Nederland aan alle wet- en regelgeving houdt.