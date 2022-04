Roglic slaat gelijk toe op kasseien in Baskenland en wint weer in Spanje

Primoz Roglic heeft de eerste etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveense titelhouder van Jumbo-Visma bleef in de tijdrit over 7,5 km de Belg Remco Evenepoel (QuickStep) vijf seconden voor. Zij waren de enigen die onder de tien minuten wisten te blijven.

Het was de achtste tijdrit in Spanje voor de 32-jarige Sloveen - en hij won ze allemaal.

Sterke laatste kilometer

De korte tijdrit met start en aankomst in Hondarribia bevatte met de San Telmo (1,4 km à 3,9%) één gecategoriseerde klim. Roglic startte als laatste, gaf bij het meetpunt op drie kilometer nog een halve seconde toe op Evenepoel, maar versnelde daarna. Vooral in de laatste kilometer op de kasseien werd de basis voor de overwinning gelegd.